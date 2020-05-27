Обучение наблюдателей для голосования по конституции в КЧР планируют провести онлайн

ЧЕРКЕССК, 27 мая. /ТАСС/. Общественная палата Карачаево-Черкесии (КЧР) в условиях пандемии планирует провести онлайн-обучение наблюдателей для голосования по закону о поправке к конституции. Об этом рассказала ТАСС в среду председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова.

"Мы уже почти сформировали список наблюдателей, осталась небольшая корректировка. Ближе к самому времени, когда будет объявлен срок проведения голосования, мы начнем обучение. Обучение будет проводиться в зависимости от ситуации с коронавирусом. Если ограничения на этот момент все еще будут действовать, то мы будем проводить с ними онлайн-обучение", - сказала Молдованова.

Она отметила, что обучение будет проводиться по двум стандартам - по общественному контролю наблюдателей до выборов и в день выборов. Преподавателем будет руководитель рабочей группы, которая создана в Общественной палате и специалист региональной Избирательной комиссии.

По словам Молдовановой, в 2020 году число наблюдателей увеличилось более чем в три раза - на участках будет находиться от 7 до 10 человек, всего наблюдателей будет около 1,8 тыс. человек. Такое увеличение связано с тем, что к общественному наблюдению подключились региональные отделения политических партий, ранее участвовали только представители общественных организаций. На выборах в парламент региона, которые проходили 9 сентября 2019 года, на участках присутствовало по два человека, всего - около 520 человек.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.