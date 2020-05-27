В КБР почти на 20% выросли объемы продукции перерабатывающей промышленности

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Объемы продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности выросли почти на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

"По данным Северо-Кавказстата, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии за четыре месяца 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 6,5 млрд рублей, что составляет 117,6% к аналогичному периоду 2019 года. На 15,5% в сравнении с январем - апрелем прошлого года увеличилось производство кондитерских изделий и составило 3,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В отрасли молочного производства также достигнуты хорошие результаты, так, производство сливок увеличилось почти вдвое и достигло 39,5 тонн. Кисломолочных продуктов (кефира, ряженки, йогурта, сметаны) произведено около 9,2 тыс. тонн или 105,2% к соответствующему периоду 2019 года. Жидкого молока произвели свыше 7 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В целом по отрасли объем произведенной продукции вырос на 3,4%, агропромышленный комплекс произвел продукцию на сумму 7,2 млрд рублей.