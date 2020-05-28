Оленеводы в Якутии получат по 1 млн рублей для покупки или строительства жилья

ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Программа "Молодой оленевод", запущенная в этом году в Якутии, позволит десяти оленеводам купить или построить жилье, сообщил в четверг ТАСС представитель Министерства сельского хозяйства республики.

"В этом году в государственном бюджете республики (на программу "Молодой оленевод) предусмотрено 10 млн рублей: по 1 млн рублей получат десять оленеводов", - сказал представитель министерства.

Право на получение социальной выплаты предоставили оленеводам младше 35 лет, которые работают на территории 13 арктических районов Якутии и не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляется оленеводам только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет. Приобретаемое или возводимое жилье должно находиться в районе, где участник программы занимается оленеводством.

Постановление о социальных выплатах и порядке их предоставления молодым оленеводам на приобретение или строительство жилья в районах Арктической зоны принято региональным правительством. Собеседник агентства добавил, что по поручению главы республики Айсена Николаева началась разработка положения о социальных выплатах молодым оленеводам в районах, которые не входят в Арктическую зону РФ.

В 21 районе Якутии в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера работают 236 молодых оленеводов.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны РФ определены развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам.