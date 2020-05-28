В дагестанском Дербенте в 2020 году начнут строительство парка "Патриот"

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Строительство парка "Патриот" с площадками для интерактивных игр и образцами военной техники начнется в Дербенте в 2020 году, одним из экспонатов парка станет так называемый "Каспийский монстр" - экраноплан "Лунь", сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram глава администрации Дербента Хизри Абакаров.

"Строительство военно-патриотического парка "Патриот" планируется начать в Дербенте в этом году… В Дербент уже поступили первые экспонаты будущего парка, из-за начавшейся эпидемии поставка другой техники была приостановлена. Главным украшением "Патриота" станет так называемый "Каспийский монстр" - экраноплан "Лунь" (гибрид самолета и морского судна, разрабатывался в СССР в 1960-х годах - прим. ТАСС), переданный Дербенту руководством Каспийской флотилии", - написал Абакаров.

По его словам, на территории парка будет располагаться списанная боевая техника, авиация, уникальные образцы советского вооружения, площадки для военно-тактических игр, а также интерактивные музейные площадки. Абакаров отметил, что проект парка "Патриот" обсуждался в ходе визита в Дербент командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука.

В апреле в пресс-службе администрации Дербента сообщали, что рассчитывают в 2020 году увеличить турпоток в город на 15-25% за счет развития туристической инфраструктуры, созданию новых развлекательных и образовательных площадок, развитию событийного туризма и активного продвижения туристического потенциала города.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.