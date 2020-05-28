Инфекционный госпиталь в Хасавюртовском районе Дагестана планируется сдать к 24 июня

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Строители планируют завершить возведение многофункционального инфекционного госпиталя в Хасавюртовском районе Дагестана к 24 июня. Как сообщается на сайте муниципалитета, глава района Джамбулат Салавов осмотрел ход строительства медучреждения.

"В ходе рабочей встречи с гендиректором военно-строительной компании Анатолием Алексеевым стороны обсудили текущие вопросы хода строительства многопрофильного инфекционного госпиталя. <…> Алексеев подчеркнул, что темпы строительства достаточно высокие, и объект планируется к сдаче 24 июня", - говорится в сообщении.

Глава района поблагодарил Алексеева за высокую организацию строительных работ, за постоянный личный контроль процесса строительства, отметив, что медицинский объект востребован и важен для района в сложившихся обстоятельствах из-за угрозы пандемии. "Мы практически завершили заливку фундаментной плиты, на текущий момент идет плановое поступление строительных материалов - сэндвич-панелей, кровли, металлоконструкций. Мы работаем круглосуточно", - приводятся слова Алексеева.

Он подчеркнул, что для строителей созданы комфортные условия пребывания. По его словам, работники здравоохранения района также взяли опеку над состоянием здоровья строителей. "Мы ограждены от бытовых вопросов и нацелены только на скорейшее завершение объекта, чтобы уже в июне госпиталь начал оказывать <...> медицинскую помощь" - цитируют Алексеева на сайте.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.