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Пандемия коронавируса нового типа

Группа врачей из Москвы прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

В составе бригады - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Кроме того, в республику доставлены медицинские препараты, сообщили ТАСС в четверг в оперштабе региона.

"Руководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Владимир Иванов вместе с зампредседателя Народного собрания Дагестана Еленой Ельниковой, замминистра здравоохранения республики Салманом Ахмедовым в махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом", - сообщили в штабе.

Там же уточнили, что этим бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В составе бригады - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже имеют опыт работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. По информации оперштаба, врачи укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы.

В среду президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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