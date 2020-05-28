Движение по новой дороге под Волгоградом откроют по двум полосам к сентябрю 2021 года

ВОЛГОГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Движение по новой дороге, которая строится под Волгоградом в обход поселка Максима Горького, будет запущено по двум полосам к сентябрю 2021 года, сообщил на выездном совещании на объекте начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

"Работы идут с опережением графика. Это позволит нам уже к 1 сентября 2021 года пустить движение транспорта в двухполосном режиме в обход микрорайона Горьковского", - приводит слова Сорокина пресс-служба администрации Волгоградской области.

Он уточнил, что реконструкция участка федеральной автодороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский (Ростовская область) началась осенью 2019 года. Она позволит расширить проезжую часть до 4 полос движения и обеспечит транзитное направление в обход микрорайона Горьковского. Это улучшит экологию в самом населенном пункте и позволит увеличить разрешенную скорость движения на участке до 90 км/ч, что сократит для водителей время в пути.

С ходом работ на объекте ознакомился в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "В 2014 году мы приступили к решению глобальной задачи по повышению интенсивности движения по ростовскому направлению и обеспечению транспортного обхода населенных пунктов. Люди часами стояли в пробках на трех переездах. В 2016 году был открыт четырехполосный путепровод через железнодорожные пути на одном из трех проблемных переездов. К концу 2021 года мы решим задачу обеспечения транспортного обхода поселка Максима Горького. В ближайшее время определимся с третьим участком работы - обходом поселка Новый Рогачик. К концу 2022 года мы получим полномасштабный транспортный объект юга России", - сказал журналистам губернатор.

В настоящее время дорожники ведут на объекте отсыпку земляного полотна, устройство основания и дорожной одежды на участке. Начаты работы по возведению железобетонного путепровода, уже забиты 188 свай для формирования опор будущего сооружения. На 2020 год запланировано строительство еще одного путепровода, который пройдет над железнодорожной веткой.

Для повышения уровня безопасности на всем протяжении участка будет установлено осевое барьерное ограждение и линия искусственного электроосвещения. Для пассажиров общественного транспорта на съездах к микрорайону Горьковскому и селу Студено-Яблоневка будут устроены новые остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением и пандусами, обеспечивающими доступность объектов для маломобильных граждан. Полностью завершить работу по реконструкции участка дорожники планируют в 2022 году.