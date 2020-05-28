В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют направить более 270 млн рублей на строительство водопровода в селе Касумкент, где проживают более 13 тыс. человек, следует из материалов портала госзакупок.

"Заказчиком аукциона выступает Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дагсельхозстрой". Начальная цена контракта - 270 млн 695 тыс. рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет. Заявки принимаются до 4 июня. Аукцион состоится в этот же день. Победитель должен выполнить все работы до 30 ноября 2021 года", - говорится в материалах тендера.

В настоящее время водоснабжение в селе, являющемся районным центром Сулейман-Стальского района Дагестана, осуществляется от родников.

"От родников вода подводится к резервуару, откуда самотеком поступает в разводящие сети села. Расход воды составляет 50 литров в сутки на одного человека. Строительство водопровода позволит увеличить расход воды на одного человека до 200 литров в сутки", - говорится в документации.

Помимо самого водопровода протяженностью почти в 71 километр, проектом предусмотрено возведение очистных сооружений, после прохода через которые вода будет поступать на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды селения.

Касумкент - предгорное село, расположенное в 185 километрах к югу от Махачкалы, районный центр Сулейман-Стальского района Дагестана.

Проекты развития Дагестана

В Дагестане в прошлом году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.

По проекту "Мой Дагестан - моя вода" в регионе в 2019 году из республиканского бюджета впервые было выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения.