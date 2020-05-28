Власти Ставрополья разработают меры поддержки волонтерских организаций

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разработают меры господдержки волонтерских организаций и их совместной работы с органами соцзащиты. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил в четверг во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Поручаю нашему министерству труда и социальной защиты населения совместно с аппаратом правительства края подготовить предложения по использованию опыта совместной работы социальных служб и волонтеров и по государственной поддержке волонтерских организаций", - сказал он.

Владимиров отметил эффективность работы волонтерских организаций в крае в период распространения коронавируса. По вопросам доставки лекарств и предметов первой необходимости в органы соцзащиты с начала пандемии обратились более 13 тыс. жителей края старшего возраста. В регионе бесплатно раздали 500 тыс. медицинских масок, почти 300 тыс. коробок продуктовых наборов.

"Это крайне трудно было бы сделать без волонтерской помощи <…> Специально хочу подчеркнуть то, насколько эффективным оказалось сотрудничество наших социальных служб и волонтерского центра. Уверен, что такие формы работы нужно развивать", - сказал Владимиров.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 2 238 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 человека. За все время в регионе умерли 43 пациента с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 920 человек.