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План поддержки производств средств индивидуальной защиты разработают на Ставрополье

В период пандемии в крае открыли линии по производству антисептиков, начали шить маски, производить бахилы, защитные медицинские костюмы для работы с зараженными коронавирусом, комплектующие для аппаратов ИВЛ и оборудование для стерилизации и дезинфекции воздуха

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают меры региональной поддержки предприятий, производящих средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом в четверг сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"За этот короткий срок в крае организован ряд производств средств индивидуальной защиты. <…> Уверен в том, что такие производства нужно поддерживать и развивать. Поручаю министерству экономического развития и министерству энергетики, промышленности и связи сформировать план региональной государственной поддержки новых производств", - сказал он.

В Ставропольском крае в период пандемии два предприятия открыли линии по производству дезинфицирующих средств и антисептиков. 14 организаций начали производство немедицинских защитных масок для лица, общий объем выпуска достигает 100 тыс. штук в сутки.

В течение двух месяцев в крае также было начато производство бахил, защитных медицинских костюмов для работы с зараженными коронавирусом, комплектующих для аппаратов ИВЛ, оборудования для стерилизации и дезинфекции воздуха.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 2238 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 человека. За все время в регионе скончались 43 пациента с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 920 человек.

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