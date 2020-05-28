Кавказский заповедник благоустроит для туристов стоянки и маршруты к летнему сезону

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Нововведения, подготовленные Кавказским государственным природным биосферным заповедником к предстоящему турсезону, позволят сделать отдых на заповедной территории более комфортным для туристов и в то же время снизят нагрузку на природу, сообщила в четверг ТАСС заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

"В этом сезоне Кавказский заповедник посвятит много времени благоустройству маршрутов. Число людей, проходящих по ним и остающихся с ночевкой, растет с каждым годом, поэтому турстоянки оборудуют таким образом, чтобы, с одной стороны, отдыхающие чувствовали себя комфортно, с другой стороны, снижалось воздействие на природу. На стоянках турмаршрутов появятся места для гигиены, деревянные настилы для палаток, штормовые навесы и многое другое", - сказала она.

Стоянки в первую очередь благоустроят на двух самых популярных маршрутах, которые ежегодно посещают до 30 тыс. гостей со всей России и зарубежья, - легендарной "тридцатке" (маршрут №30 через горы к морю) и 8а - "На Бзерпинский карниз". Деревянные настилы позволят размещать палатки на сухом, специально отведенном месте, ограничив тем самым зону вытаптывания. Более того, теперь туристы смогут путешествовать через горы к морю налегке, без тяжелых рюкзаков - только со спальниками и ковриками, уточнила Пегова.

"По ходу маршрутов расположены стоянки с уже оборудованными палатками, где есть кровати и матрацы. Это особенно комфортно для семей с детьми, которые теперь "сэкономят" на весе рюкзака. Второе направление - это гигиена и санчасть. Дополнительные системы обогрева воды позволят гостям при необходимости пользоваться душем с горячей водой и баней", - отметила замдиректора заповедника.

В путешествии туристов будут сопровождать дополнительные коммуникации по мусору и местам гигиены. Сейчас разрабатывается дизайн и содержание табличек, содержащих информацию о том, как безопасно для природы, в частности, вымыть посуду на стоянке у озера. Туристов ограничат в проносе на территорию заповедника одноразовых предметов - бутылок, посуды, а также влажных салфеток, загрязняющих природу и наносящих вред здоровью животных.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.