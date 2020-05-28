В Чечне направят 20 млн рублей на выплаты обслуживающему персоналу в "красной зоне"

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики направят почти 20 млн рублей на стимулирующие выплаты работающим в "красной зоне" сотрудникам, которые не вошли в федеральный перечень. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Все стимулирующие выплаты, которые были обозначены президентом РФ, доведены. Помимо этого, мы предусмотрели из регионального бюджета почти 20 млн рублей на стимулирующие выплаты той категории работников, которые в федеральный перечень не вошли. Это технички, кухарки, слесари, которые работают именно в красной зоне", - рассказал Хучиев.

По его словам, ведется также разработка проекта распоряжения о выделении почти 25 млн рублей на размещение в гостиницах медработников. "Это около 600 человек, которые работают с новой коронавирусной инфекцией. Для этого определены четыре гостиницы с трехразовым питанием на местах. Это станет поддержкой и для самих гостиниц, которые пострадали от пандемии", - добавил председатель правительства.

В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.