Российские полярники на Шпицбергене получили контейнер с исследовательским оборудованием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген (РАЭ-Ш), которые из-за закрытия границ на период пандемии не могут проводить ротацию персонала, получили 10-футовый контейнер с оборудованием для дальнейшего проведения исследований. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), специалисты которого принимают участие в экспедиции.

Ранее директор ААНИИ Александр Макаров сообщал, что ученые РАЭ-Ш не смогут в полном объеме выполнить сезонные исследования, потому что невозможно доставлять на архипелаг сезонные группы ученых из-за закрытия границы между Норвегией и РФ. При этом в руководстве ААНИИ отметили, что для обеспечения потребностей РАЭ-Ш было направлено судно с грузом.

"В поселок Баренцбург [на Шпицбергене] грузовым судном Norbjorn доставлен 10-футовый контейнер с материально-техническим обеспечением для РАЭ-Ш. Выполнена приемка товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.

19 марта группа ученых РАЭ-Ш не смогла вылететь на Шпицберген в связи с распространением коронавируса и запретом на въезд иностранцев на территории Евросоюза и Норвегии. При этом, как сообщил ТАСС начальник РАЭ-Ш Юрий Угрюмов, программу круглогодичных исследований планируется выполнить в полном объеме.

По словам Угрюмова, сейчас среди сотрудников экспедиции и жителей Шпицбергена случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, ведется мониторинг состояния здоровья ученых, соблюдаются необходимые меры профилактики. Новая группа российских ученых будет отправлена на архипелаг сразу же после того, как ослабнет угроза заражения и границы откроют.

На Шпицбергене находятся 17 сотрудников РАЭ-Ш. Большая часть из них относится к круглогодичному составу, который выполняет постоянные наблюдения и обеспечивает нормальное функционирование базы в поселке Баренцбург.