Во Владикавказе на подготовку к отопительному сезону направят 111,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Бюджет работ, направленных на подготовку отопительному сезону 2020-2021 годов во Владикавказе в Северной Осетии, составит 111,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В плане мероприятий "Владикавказских тепловых сетей" подготовка 104 котельных, 42 центральных тепловых пунктов, замена и ремонт 30 аварийных котлов, замена более трех километров ветхих и аварийных трубопроводов, проведение теплоизоляции 3,5 километров теплотрассы. Общий бюджет проведения всех намеченных работ 111,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее в городе проводится замена оборудования и кровли в котельных. Параллельно проходит ревизия всего насосного оборудования на котельных и центральных тепловых пунктах.

Идут работы по замене теплотрасс. Уже уложены 220 метров трассы на улице Нальчинской, 300 метров по улице Весенней, проведена замена ветхих участков на улицах Тельмана, Пожарского, Спартака, Гвардейской. Проводятся работы по благоустройству и восстановлению асфальтового покрытия.

Всего в Северной Осетии планируют затратить на подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов около 337 млн рублей.