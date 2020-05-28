Специальный налоговый режим для самозанятых установили в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 мая. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) принял в двух чтениях закон "О введении в действие на территории КБР специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Теперь самозанятые жители региона обязаны платить в казну налог от своей прибыли.

"Профессиональный доход - это не дополнительный доход, это специальный налоговый режим, как правило, переход на него осуществляется добровольно. Ставки налога установлены федеральным законодательством: 4% при операциях с физическими лицами и 6% при операции с юридическими лицами. Указанный налог будут платить только те участники эксперимента, которые получили в течение года нарастающим итогом 2,4 млн рублей, если они превышают эту сумму, условия меняются", - сказал министр экономического развития региона Борис Рахаев, представляя документ.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников. Министр пояснил, что регион включен в перечень 23 субъектов РФ, где проводится эксперимент. Закон принят депутатами сразу в двух чтениях и вступает в силу с 1 июля 2020 года.

В 2019 году в эксперименте принимали участие четыре региона страны - Москва, Московская и Калужская область и Республика Татарстан. С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19 регионов, которые с 1 июля 2020 года на своей территории станут реализовывать новый налоговый режим, то есть сейчас специальный налоговый режим доступен в 23 регионах России (число участников - свыше 600 тыс. человек).