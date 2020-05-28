Инвестиции в здравоохранение на Ставрополье до конца 2021 года составят 10 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить порядка 10 млрд рублей на развитие отрасли здравоохранения по нацпроекту до конца 2021 года. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Укрепление системы медицинской помощи в крае, которому мы уделяли особое внимание в последние годы, оказалось достаточно эффективным. Сегодня мы развиваем ее, используя возможности национального проекта "Здравоохранение". С его помощью за 2019-2021 годы в отрасль планируется вложить без малого 10 млрд рублей", - сказал он.

В крае планируется увеличить доступность медицинской помощи в сельской местности и отдаленных территориях, где идет установка модульных фельдшерских пунктов. В 2020 году планируется построить два таких пункта в муниципалитетах Кочубеевского и Александровского районов.

В 2019 году в регионе был переоснащен региональный сосудистый центр в краевой больнице и первичное сосудистое отделение Пятигорской горбольницы, открыт второй региональный сосудистый центр. В 2020 году планируется дооснастить региональный сосудистый центр в Ставрополе и первичное сосудистое отделение в Ессентукской городской больнице.

Реализация национального проекта и региональные меры также должны ликвидировать кадровый дефицит в первичных медицинских организациях края к 2024 году.

"На 2020/21 учебный год планируется увеличить контрольные цифры приема по медицинским специальностям среднего профессионального образования почти вдвое - до 725 человек. Привлечению молодых кадров в отрасль помогают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В их рамках на 2020 год запланированы выплаты 84 врачам и 18 фельдшерам", - отметил Владимиров.