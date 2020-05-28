Более 13 тыс. семей в КБР подали заявки на получение выплат на детей в возрасте до 7 лет

НАЛЬЧИК, 28 мая. /ТАСС/. Более 13 тыс. матерей подали заявления на получение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Кабардино-Балкарии (КБР) за неделю. Зарегистрированы 20 тыс. детей, сообщил в четверг министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов, рассказывая о мерах социальной поддержки населения на пленарном заседании парламента региона.

"Что касается вновь назначенных выплат, самая популярная - это выплата для детей от 3 до 7 лет, президент России поручил выплачивать их с июня 2020 года, на месяц раньше, чем было запланировано. С 22 мая начался прием заявлений от мам по выплате детям от 3 до 7 лет, прием продолжается больше недели и зарегистрировались более 13 тыс. мам, зарегистрировали более 20 тыс. детей", - сказал Асанов.

Он подчеркнул, что процедура получения выплаты упрощена, мама подает только заявление с минимальным количеством сведений, "все остальные сведения работники центров должны собрать самостоятельно". "На семью из трех человек с одним ребенком нужно провести порядка 20 запросов, собираются все сведения о доходах, об имущественном положении семьи и т. д., первые выплаты мы должны начать с 1 июня", - добавил министр.

По его словам, матери, имеющие трех детей и более, получают 13,7 тыс. рублей "с некоторыми условиями". "Пока количество подавших заявление небольшое, всего несколько сотен, потому что отсчет идет с января, мы рассчитываем что к нам обратятся 2,6 тыс. человек, в зависимости от демографической обстановки в республике эта цифра будет держаться", - добавил министр.

Он уточнил, что прием заявлений идет на портале Госуслуг, в МФЦ и непосредственно в службе соцзащиты.