Штаб по вопросам реализации нацпроектов создан в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создали штаб по еженедельному рассмотрению вопросов реализации нацпроектов на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания с руководителем региона.

Вячеслав Битаров отметил, что в республике во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина создан штаб, на котором в оперативном режиме будут рассматриваться вопросы реализации нацпроектов на территории Северной Осетии. Заседания координационного органа будут проходить в еженедельном режиме.

По итогам 2019 года органы исполнительной власти достигли намеченных показателей по реализуемым нацпроектам и в полном объеме освоили финансовые средства. Общий объем финансирования на реализацию национальных проектов в прошлом году составил 7 млрд 60 млн рублей. Северная Осетия участвовала в 50 из 67 федеральных проектах, входящих в состав нацпроектов.

В 2020 году в Северной Осетии в рамках реализации национальных проектов ведутся работы по 138 объектам с общим объемом финансирования - 6,2 млрд рублей в год.

"Улучшение качества жизни людей - это главная цель нацпроектов и федеральных программ. Для того, чтобы достигнуть цели, местная власть и республиканские министерства и ведомства должны работать согласованно и системно", - сказал Вячеслав Битаров.