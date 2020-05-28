Соцучреждения закрыты на карантин в Кабардино-Балкарии из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 28 мая. /ТАСС/. Стационарные социальные учреждения Кабардино-Балкарии (КБР) работают в режиме жесткого карантина в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В них не зафиксировано случаев заражения, сообщил в четверг министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов на пленарном заседании парламента региона.

"Что касается наших стационарных учреждений социального обслуживания, у нас есть три интерната (один детский), <...> реабилитационные центры. С самого начала коронавирусной проблемы мы ввели там жесткий карантин, из тех учреждений, которые работают в полустационарном режиме, родственники забрали людей домой, чтобы не допустить вспышки. Стационарные учреждения мы закрыли, как говорится, наглухо и на сегодняшний день не допустили проникновение коронавируса в наши учреждения", - сказал Асанов.

После того, как ситуация стала усугубляться, следуя рекомендациям федерального центра, учреждения закрыли на полную изоляцию на 14-дневный цикл, все работники находятся внутри и не уходят домой даже после окончания смены. Работникам этих учреждений положены стимулирующие выплаты из федерального центра.

"Федеральный орган исполнительной власти выделил 21 млн рублей на стимулирующие выплаты для наших сотрудников, которые находятся на полной изоляции: 40 тыс. рублей для врачей, 25 тыс. для социальных работников педагогических, 20 тыс. для медсестер, 15 тыс. для санитарок, 10 тыс. для хозрабочих вне зависимости, есть там болезнь или нет. Но если вдруг будет зафиксировано заболевание, мы можем поднимать эти суммы", - добавил Асанов.

По состоянию на 28 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 592 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 83), выздоровели - 824 (за сутки плюс 181), умерли 14 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 944 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 757 пациентов, 49 - в реанимации, 29 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 39 758 (за сутки плюс 1 389) тестирований на коронавирус.