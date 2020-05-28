Федермессер: волонтеры Дагестана должны иметь возможность тестирования на коронавирус

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Волонтеры, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса в Дагестане, должны иметь возможность тестироваться на наличие новой коронавирусной инфекции, заявила в четверг автор проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер в ходе поездки в республику.

В четверг председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс и Анна Федермессер передали медикам Дагестана 20 тыс. тестов на коронавирус, произведенных компанией группы "Роснано".

"Очень хочется, чтобы тестами смогли воспользоваться <…> также волонтеры <...>. Это частично волонтеры-медики и волонтеры фонда "Инсан", которые ходят домой к людям в горных районах и не только. Их тоже надо тестировать, потому что это та "армия добра", которую нельзя потерять", - сказала Федермессер журналистам.

По ее словам, ОНФ и фонд "Вера" также передали лечебным учреждениям республики средства индивидуальной защиты и пульсоксиметры.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 28 мая в республике зарегистрировано почти 4,6 тыс. подтвержденных случаев заражения (плюс 124 человек за сутки), более 4,4 тыс. человек выздоровели, 151 человек умер. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции. Дагестан находится на шестом месте после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской и Свердловской областей.