В Чечне выделят 25 млн рублей на гостиницы для борющихся с коронавирусом медиков

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Чечни выделят 25 млн рублей из регионального бюджета для размещения в гостиницах Грозного порядка 600 медработников, борющихся с коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Правительством Чеченской Республики подписано соответствующее распоряжение. Из регионального бюджета будет выделено 25 млн рублей для размещения порядка 600 медработников в гостиницах из числа лучших в Грозном: "Тийналла", "Беркат", "Зама" и "4 сезона". Врачей обеспечат комфортными условиями для проживания, трехразовым питанием, а также транспортировкой до места работы и обратно", - отметил Хучиев.

По его словам, это позволит обезопасить семьи медицинских сотрудников, оказывающих помощь зараженным коронавирусом, и снизить риски распространения инфекции. "Стоит отметить, что это станет существенной поддержкой гостиничному бизнесу столицы, который пострадал из-за вспышки новой коронавирусной инфекции", - добавил он.

В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. За время пандемии в регионе заразились коронавирусом более 90 врачей, двое умерли.