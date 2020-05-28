Ставрополье увеличит расходы на здравоохранение за счет других направлений

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Ставропольского края в четверг утвердили корректировки бюджета региона, которые предполагают увеличение дефицита и объема госдолга. При этом в крае будут увеличены расходы на сферу здравоохранения, уменьшатся - на содержание органов госвласти и межбюджетные трансферты, сообщила на заседании парламента зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Сокращение по целому ряду направлений, среди которых капитальные вложения, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, содержание органов исполнительной и законодательной власти. На увеличение идут существенно [расходы] по здравоохранению, расходы на обслуживание долга и резервного фонда", - сказала она.

Причиной корректировок стало уменьшение собственных доходов краевого бюджета, в том числе налоговых платежей, а также необходимость обеспечения борьбы с коронавирусом. В условиях спада экономики снижение коснется как расходов, так и доходов краевого бюджета. К восстановлению прежнего уровня финансирования некоторых сокращенных направлений правительство края и парламентарии смогут вернуться при восстановлении экономики.

"Будем решать проблемы по мере их поступления. Будем формировать бюджет следующего года, видеть, насколько быстро восстанавливается экономика края. Мы прекрасно понимаем, что муниципалитетам сейчас приходится, даже по уже заключенным контрактам если подрядчик не вышел на работы, переносить сроки, менять планы, но это вынужденная реакция на ситуацию", - отметила Калинченко.

В результате корректировок объем доходов краевого бюджета на 2020 год составит 122 млрд 482 млн рублей, расходов - 131 млрд 908 млн рублей. "Дефицит предлагается к увеличению на 4,8 млрд рублей <…> Объем госдолга края предлагается увеличить на 4 млрд 813 млн рублей и утвердить в сумме 36 млрд 355 млн. Одновременно законопроектом предполагается увеличение средств на его обслуживание на сумму 208 млн рублей", - сообщил на заседании председатель Контрольно-счетной палаты края Андрей Колесников.

Бюджет Ставрополья на 2020 год был принят парламентом осенью 2019 года, основные параметры документа составили по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам 123,8 млрд рублей, с дефицитом чуть более 868 млн рублей (0,7% от расходов). В марте 2020 года в бюджет края были внесены корректировки, согласно которым объем доходов увеличился до 128,5 млрд рублей, расходов - до 133,1 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом увеличился до 4,6 млрд рублей.