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В Петербурге спустили на воду судно, которое будет курсировать между Сахалином и Курилами

Паром прибудет на Дальний Восток в конце этого года после технических испытаний. Он рассчитан на перевозку 146 пассажиров и 24 контейнеров

ТАСС, 29 мая. Спуск на воду грузопассажирского судна "Александр Невский" состоялся в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе. Это главное судно из двух паромов, которые будут работать на линии между Курильскими островами и Сахалином, сообщил в пятницу в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Грузопассажирское судно ледового класса "Александр Невский", которое будет курсировать между Сахалином и Курилами, спустили на воду в Санкт-Петербурге. Паром освятили и, по морской традиции, разбили о его борт шампанское - бутылка поддалась с первого раза. Судостроители говорят, что это хороший знак", - говорится в сообщении.

Судно имеет улучшенную ледопроходимость, маневренность. Паром рассчитан на 146 пассажиров и 24 контейнера, а также предусматривает перевозку легковых автомобилей. Прибытие парома на Дальний Восток ожидается к концу 2020 года после технических испытаний. Длина судна - 75 м, ширина - 16.

Закладка судна состоялась в марте 2019 года. На Невском судостроительном заводе строят еще одно грузопассажирское судно с такими же техническими параметрами - "Павел Леонов", которое планируют спустить на воду в августе этого года.

На Курильских островах постоянно проживает около 20 тыс. человек, их связью с внешним миром является паром на остров Сахалин, отбывающий несколько раз в неделю, а также регулярные авиарейсы.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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