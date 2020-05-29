Замгенпрокурора внес представление главе департамента по недропользованию в СКФО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть внес представление начальнику департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) после выявленных нарушений в работе ведомства. Об этом в пятницу журналистам сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в СКФО.

"Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе провело проверку в департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. <...> Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть внес начальнику департамента по недропользованию по СКФО представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных должностных лиц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при оказании государственных услуг департамент в нарушение закона не соблюдал порядок и сроки проведения аукционов и конкурсов на право пользования участками недр, выдачи заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Кроме того, устанавливались произвольные сроки действия решений о предоставлении геологической информации о недрах.

Также не были своевременно проведены предусмотренные законом мероприятия при рассмотрении ходатайства индивидуального предпринимателя об изъятии земельного участка в Карачаево-Черкесской Республике для государственных нужд в целях проведения работ, связанных с пользованием недрами, уточнили в управлении.