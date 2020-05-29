Власти Дагестана объявили тендеры на установку ФАПов в 20 сел в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана готовы направить более 80 млн рублей на закупку двадцати модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Они будут установлены в населенных пунктах, в которых проживают от 101 до 2 тыс. человек, следует из материалов портала госзакупок.

Два тендера с начальной ценой контракта в 40,4 млн рублей каждый были объявлены 28 и 29 мая. "Заказчиком выступает министерство здравоохранения республики. Источник финансирования - республиканский бюджет", - говорится в аукционных документациях.

Аукционы состоятся 9 и 10 июня. Победители тендеров должны до 30 августа осуществить доставку ФАПов в 20 сел республики, провести сборку, установку, монтаж, наладку и прием-передачу товара.

В Дагестане в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году планируется открыть более 40 модульных ФАПов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.