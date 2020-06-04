Тринадцать детей Васильевой. Как самоизоляция изменила работу Центра помощи в Карелии

Пандемия коронавируса приводит к глобальной переоценке ценностей: разговоры с родными и возможность видеть друзей только онлайн показали, насколько важно живое общение, а ношение маски — почему нужно защищать не только себя, но и окружающих. И конечно, в этот сложный период каждому представилась возможность сделать что-то доброе для тех, кому труднее всего

В небольшом карельском городе Олонец есть Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, до 2016 года называвшийся детским домом. Всего в центре живут 43 ребенка. У кого-то из них родители лишены родительских прав, у кого-то ограничены в правах на определенный срок. Дети в центре, говорит его директор Татьяна Васильева, в основном из трех районов Карелии — Олонецкого, Суоярвского и Пряжинского. Главная причина лишения родительских прав — алкоголизм. За строгим официальным названием центра скрывается почти домашняя обстановка, которую стараются создать директор Татьяна Васильева, педагоги, воспитатели и, конечно же, повар: светлые стены и мебель, красивые занавески, удобные кресла, костюмированные праздники с многоярусными тортами на дни рождения. Но каким бы сердечным ни был коллектив, семейную атмосферу все равно полностью не воссоздать. Поэтому еще до пандемии появились люди, которые забирали большинство мальчишек и девчонок к себе на каникулы или выходные: семьи родственников, приемные семьи, семейно-воспитательные группы — временные семьи, в которые переезжают дети, только что оказавшиеся без родительской опеки до момента, пока им не найдут новых постоянных опекунов. 13 детей все же продолжали оставаться в учреждении. Это ребята с ОВЗ или из группы риска, например подростки, склонные к правонарушениям. Для таких детей, говорит Татьяна Васильева, всегда особенно трудно найти семью. Однако у директора это получилось, и сегодня центр пуст: оставшихся 13 воспитанников на время самоизоляции пригласили в свои семьи сотрудники детского дома. В обязанность им это не вменялось, просто никто не смог оставить ребят запертыми в четырех стенах казенного дома. На блины и на дачу "В Карелии объявили режим самоизоляции, то есть прогулки, выходы в город запретили, мероприятия отменили. Дети остались в таком положении, что жалко было на них смотреть. Я реально понимала, что могут быть и срывы, побеги… И тогда я подумала, что сможем мы этих детей забрать к себе в семьи. Провела совещание с сотрудниками, предложила забрать этих 13 детей к себе в семьи. Люди меня поддержали, и так и произошло", — рассказывает Татьяна Васильева. В квартире самой Татьяны живут девушки 16, 17 и 18 лет. Квартира свободна, так как семья Васильевых живет в период ограничений на даче. Это оказалось очень кстати — у девочек есть возможность подготовиться к самостоятельной жизни. "Одна из девочек — студентка петрозаводского педколледжа, вторая — 11-классница, готовится к поступлению в академию следственных органов в Санкт-Петербурге. Я приезжаю, курирую их — следила, чтобы они себе варили еду, учились. Давала им больше самостоятельности, потому что им скоро выходить жить, они как раз получили опыт отдельного проживания, — продолжает Васильева. — Они умеют готовить, блинчики делают. Напекут, потом звонят — приезжайте на чай".

Описание Татьяна Васильева регулярно навещает семьи сотрудников учреждения, где живут воспитанники © Центр помощи детям №8

А на выходных, наоборот, девочки приезжают на дачу к Васильевым — попариться в бане и поесть шашлыки. "Дедушка Юра" Галина Арефьева работает в детском центре инструктором по физкультуре. Дети у них с мужем уже взрослые, есть трехлетний внук, которого регулярно привозят в гости. Семья уверена, что все условия для ребенка у них есть: спортплощадка, где можно поиграть в волейбол или баскетбол, земельный участок, где дети могут наблюдать, как растут овощи и фрукты, при желании помогать взрослым по хозяйству. А главное — в доме достаточно комнат, чтобы все имели возможность уединиться. Сначала Галина Васильевна забрала к себе девочку Юлю, но та вскоре уехала на каникулы к своей бабушке. И тогда в семье Арефьевых появились два мальчика восьми-девяти лет — Вадик и Данилка. Арефьева с удовольствием взяла мальчишек к себе, тем более что им уже приходилось становиться "семьей" ради побед на спортивных состязаниях.

"Я водила их на семейные фестивали формата "мама, папа и ребенок", а потом "дедушка и внуки". Там был такой момент, когда организаторы начали спрашивать, как зовут ребенка, в каком он классе и как зовут дедушку. Даже семейные дети не могли от волнения сразу ответить. Я стояла и думала, вспомнит ли Вадик, что мой муж — это "дедушка Юра". А расстояние большое — не подсказать. И когда Вадик назвал себя, он поднимает глаза на моего мужа и называет его по имени — даже не запнулся, понимаете! Дедушка Юра его потом обнял, а на соревнованиях они заняли первое место", — Галина Васильевна и сейчас волнуется, когда вспоминает эту историю. День Вадика и Данила в доме Арефьевых распланирован. Завтрак примерно в 10 утра, потом, пока не наступили каникулы, уроки. Сейчас трижды в день мальчики читают по 20 минут, а в перерывах — прогулки на свежем воздухе. Дома ребята продолжают называть Галину Васильевну по имени-отчеству, а вот ее мужа зовут дядя Юра. Он хорошо принял детей и еще до того, как они переехали к ним в дом, предлагал брать их с собой на рыбалку. "Обычно женщины сближаются с детьми, а мужчины проявляют себя более отстраненно в этом вопросе, но мой муж проникся к мальчикам. Свой компьютер дал им, где они играют в игры. Недавно на участке мой муж вместе с Вадиком делали тепличку, и она уже стоит", — рассказывает Арефьева.

Описание Даня и Вадик помогают по хозяйству в доме Арефьевых © Центр помощи детям №8

Галина и Юрий готовы и дальше приглашать Вадика и Данила, забирать их на выходные или каникулы. Ребята не изменили хода их жизни и вполне готовы принимать традиции семьи. Например, Галине Васильевне удалось убедить мальчиков есть по утрам кашу, как это делали и ее родные дети. "Я ведь не только с ними сюсюкаюсь, нет, я их воспитываю, но мягко — жестко не умею. Если они захотят приехать к нам еще, я обязательно их возьму. Даже если не они, то все равно возьму, потому что есть все условия для этого", — уверенно говорит Галина. Семейный очаг Алена Емуева устроилась работать завскладом в олонецкий центр в прошлом году. У нее с мужем растут двое детей трех и шести лет. Это Алену не остановило, и она тоже откликнулась на инициативу директора. Так в доме появились Денис и Настя — 13 и 16 лет. То, что ребят причисляют к группе риска по склонности к вредным привычкам и побегам, Алену сначала немного пугало, но настороженность быстро прошла. "Когда мы уже забирали ребят домой, они сами говорили, что никуда не собираются и будут вести себя хорошо", — рассказывает Алена. Свои обещания подростки сдержали. Как и мальчишки в семье Арефьевых, Денис и Настя легко вписались в быт Емуевых. Мальчик помогает мужу Алены в гараже и отлично ладит с их маленькой дочкой, а Настя большую часть времени возле Алены — разделяет с ней домашние хлопоты.

Описание Настя и Денис с детьми Емуевых © Центр помощи детям №8

Жизнь в семье, говорит Алена, меняет подростков в лучшую сторону. Они стали мягче и общительнее, чаще смеются, начали выходить вместе погулять во двор. С Емуевыми подростки поделились своими планами: Настя, совсем недавно оказавшаяся в детском доме, надеется вернуться обратно к родителям, с которыми у нее не утеряна связь, а Денис хочет побыстрее начать работать. "Кем хочет стать — не знаю. Он просто говорил, что хочет быстрее закончить школу, отучиться и начать работать. Он закончил только восьмой класс, поэтому, наверное, пока не решил, кем быть. Уроками занимался, все хорошо, но дистанционные занятия даются, конечно, тяжелее", — рассказала Алена. Они с мужем задумываются над тем, чтобы оформить опеку над ребенком из центра, но вопрос пока отложили — решили подождать, пока немного подрастет младшая дочка. Быстрый эффект Сейчас руководство лагеря планирует дать сотрудникам немного отдохнуть, а воспитанников детского центра, если будет располагать погода и разрешит Роспотребнадзор, отправить на каникулы в палаточный лагерь в деревне Нурмолицы, в 18 км от Олонца.

Описание Палаточный лагерь в деревне Нурмолицы © Центр помощи детям №8