Средняя зарплата в Дагестане за I квартал 2020 года выросла почти на 8%

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Дагестане за первый квартал 2020 года выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

"Среднемесячная номинальная заработная плата за I квартал 2020 года составила 27,2 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,8%. Реальная заработная плата за этот же период [в сравнении] с соответствующим периодом 2019 года увеличилась на 4,3%", - сказано в сообщении.

Согласно данным статистики, в I квартале текущего года среднемесячная зарплата работников в сфере научных исследований и разработок составила 33,8 тыс. рублей, что составляет 124,4% по отношению к среднереспубликанской заработной плате. Зарплата работников деятельности здравоохранения составила 28,8 тыс. рублей. При этом зарплата работников области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений - 23,8 тыс. рублей, образования - 22,09 тыс. рублей.

Как отмечается, общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях республики на 1 мая текущего года составила 38 млн рублей и увеличилась по сравнению с началом апреля 2020 года на 39,6%. А просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств на начало мая отсутствует.