В Дербенте на стройплощадке инфекционного госпиталя установили тепловизор

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Тепловизор установлен на пропускном пункте строительной площадки инфекционного госпиталя в Дербенте, сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу.

"На пропускном пункте строительной площадки новой инфекционной больницы установили тепловизор. Устройство дистанционно определяет температуру тела человека и подает сигнал, если она повышена", - сказали в пресс-службе, уточнив, что военные, задействованные в строительстве новой инфекционной больницы, каждый день будут проходить процедуру измерения температуры.

Уточняется, что телевизоры - это часть партии медицинского оборудования, которое сенатор от Дагестана Сулейман Керимов направил в республику для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь в Дербенте строится на территории Центральной городской больницы, он будет рассчитан на 60 мест.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.