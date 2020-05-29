Прием донорской плазмы с антителами к коронавирусу начнут в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Республиканская станция переливания крови в Дагестане с 1 июня начнет прием плазмы крови у жителей региона, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, сообщили на официальной странице учреждения в Instagram.

"Республиканская станция переливания крови ведет заготовку банка антиковидной плазмы [плазмы с антителами к коронавирусу], которую сдают переболевшие коронавирусом пациенты. Опыт использования плазмы выздоровевших пациентов для лечения от коронавируса уже есть во многих регионах и странах. Такие методики начали применять столичные врачи, и практика показала, что переливание антиковидной плазмы позволяет облегчить протекание болезни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прием донорской плазмы начнется с 1 июня. В сообщении также отмечается, что на станции начали работу по созданию базы доноров, перенесших заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, а также ведется тестирование на наличие антител к коронавирусу у переболевших.

В Дагестане по состоянию на 29 мая зарегистрировано 4 702 подтвержденных случая заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 412 человек выздоровели. Всего в регионе умер 201 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.