Правительство Москвы передало Дагестану 40 тонн медицинского оборудования

"В регион поступило 40 тонн благотворительной помощи от правительства Москвы, в состав которой вошли медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

МАХАЧКАЛА, 29 мая, /ТАСС /. Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков общим весом 40 тонн поступили в Дагестан от правительства Москвы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Как отмечается, для перевозки благотворительного груза привлекли борт "Ил-76".

В Минздраве региона рассказали, что в республику доставлены аппараты ИВЛ, медицинские кислородные концентраторы и тепловизоры (для дистанционного измерения температуры), а также экспресс-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции. Кроме того, доставлены защитные костюмы, маски и очки для медработников.

Как отмечается, встречавший груз в аэропорту замминистра здравоохранения региона Салман Ахмедов выразил благодарность правительству Москвы за оказанную помощь. "Спасибо всем, кто в это тяжелое время помогает Дагестану, и мы надеемся, что и у населения возникнет понимание важности мер профилактики, и у нас не повторится ситуация с массовым поступлением людей в больницы", - цитирует Ахмедова пресс-служба.

В региональном министерстве добавили, что 30 мая в Дагестан прибудет вторая партия медикаментов от правительства Москвы. "А в ближайшее время в регион направят 10 большегрузных автомобилей с очередной партией медицинского оборудования и больничными кроватями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регион поступила большая партия медикаментов для борьбы с коронавирусом.