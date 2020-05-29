Работы по рекультивации хвостохранилища в Северной Осетии выполнены в полном объеме

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Работы по рекультивации Унальского хвостохранилища в Северной Осетии, которое упоминается в уголовном деле министра экологии и природных ресурсов республики, были завершены в срок и даже были перевыполнены. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды региона.

Накануне сообщалось об аресте министра Чермена Мамиева по делу о превышении полномочий. По версии следствия, в мае 2019 года министерство заключило контракт на рекультивацию Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 млн рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта "Экология", при этом подрядчик, производивший утилизацию отходов второго класса опасности, не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом. В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму порядка 406 млн рублей.

"Все необходимые работы на объекте завершились согласно контракту в декабре прошлого года. На это было направлено около 400 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология". Объем работ не только был выполнен в полной мере, но и перевыполнен", - сказал собеседник агентства.

Чтобы полностью ликвидировать вредное воздействие, хвостохранилище, находящееся в горах, накрывали несколькими слоями грунта, которые укладывали специальными виброкатками. Общий слой для большей безопасности местами доходил до четырех метров, тогда как по проекту было предусмотрено до 1,5 м. Последним слоем был уложен чернозем, что позволило высадить на месте одного из самых экологически опасных объектов республики можжевельники, сосны и засеять траву.

Проектом была предусмотрена также инженерная защита территории хвостохранилища и рекультивация земель, загрязненных солями тяжелых металлов. Там установили подпорные и паводкорегулирующие стены. Чтобы успеть выполнить мероприятия в установленные сроки, на объекте работа проходила непрерывно. Подрядчиком было североосетинское ООО "Гарантпромбизнес". Как пояснили ТАСС в компании, на проведение такого рода работ имелась соответствующая лицензия.

Два могильника

Наряду с хвостохранилищем в селении Унал аналогичные работы проводились на подобном объекте вблизи горного поселка Фиагдон. На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка. Там было сконцентрировано в общей сложности более 6 млн тонн отходов полиметаллических руд.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находилась подпорная стена дамбы.

На ликвидацию негативного воздействия Унальского хвостохранилища было выделено более 405 млн рублей. На работы на Фиагдонском хвостохранилище выделено более 240 млн рублей.

По мнению заведующего кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института Ивана Алборова, работы на хвостохранилище в Унале проведены качественно, однако полное соответствие требованиям экологии можно определить после инженерных работ.

"Я как раз еду из Унала, были вновь на объекте. Внешне все выполнено качественно, там даже трава уже растет на месте озера вредного. Но определить толщину насыпи можно лишь с проведением инженерно-изыскательных работ", - сказал эколог.