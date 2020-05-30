Жители Бурятии отмечают 97-летие образования республики

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Жители Бурятии отмечают 30 мая День республики, в этот день в 1923 году была учреждена Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР). В честь 97-летия Бурятии организованы онлайн-выставки и виртуальные концерты.

"В День образования Республики Бурятия состоится ряд виртуальных мероприятий. На YouTube-канале Республиканского центра народного творчества - онлайн-трансляция концерта "Пою мою республику". На сайте национальной библиотеки размещена экспозиция, посвященная образованию Бурят-Монгольской АССР, а также выставка "Страницы истории Дальневосточной республики". Государственный архив Бурятии приготовил специальную выставку архивных документов", - сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.

Со знаменательной датой жителей Бурятии поздравил глава региона Алексей Цыденов: "Сегодня наш общий праздник, он объединяет всех нас: тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал жить и работать".

Все праздничные мероприятия из-за опасности коронавируса проходят в онлайн-формате. Для молодежи на площадке республиканской детско-юношеской библиотеки организована выставка книг на бурятском языке, здесь же знатоки истории республики смогут принять участие в онлайн-викторине "Республика Бурятия в вопросах и ответах". "С культурой, достопримечательностями, природой и архитектурой Бурятии дети в игровой форме познакомятся на интерактивной экскурсии "Online-аяншалга" (онлайн-путешествие) с элементами мультипликации на бурятском и русском языках", - сказали в мэрии Улан-Удэ.

Еще одна акция, приуроченная к праздничной дате - исполнение гимна Бурятии на разных языках. На сайте Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова размещены видеоролики, на которых представители национально-культурных автономий Улан-Удэ, а также преподаватели и студенты Бурятского госуниверситета поют гимн Бурятии на 15 языках.