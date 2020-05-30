Жители Бурятии отмечают 97-летие образования республики

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Жители Бурятии отмечают 30 мая День республики, в этот день в 1923 году была учреждена Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР). В честь 97-летия Бурятии организованы онлайн-выставки и виртуальные концерты.
"В День образования Республики Бурятия состоится ряд виртуальных мероприятий. На YouTube-канале Республиканского центра народного творчества - онлайн-трансляция концерта "Пою мою республику". На сайте национальной библиотеки размещена экспозиция, посвященная образованию Бурят-Монгольской АССР, а также выставка "Страницы истории Дальневосточной республики". Государственный архив Бурятии приготовил специальную выставку архивных документов", - сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.
Со знаменательной датой жителей Бурятии поздравил глава региона Алексей Цыденов: "Сегодня наш общий праздник, он объединяет всех нас: тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал жить и работать".
Все праздничные мероприятия из-за опасности коронавируса проходят в онлайн-формате. Для молодежи на площадке республиканской детско-юношеской библиотеки организована выставка книг на бурятском языке, здесь же знатоки истории республики смогут принять участие в онлайн-викторине "Республика Бурятия в вопросах и ответах". "С культурой, достопримечательностями, природой и архитектурой Бурятии дети в игровой форме познакомятся на интерактивной экскурсии "Online-аяншалга" (онлайн-путешествие) с элементами мультипликации на бурятском и русском языках", - сказали в мэрии Улан-Удэ.
Еще одна акция, приуроченная к праздничной дате - исполнение гимна Бурятии на разных языках. На сайте Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова размещены видеоролики, на которых представители национально-культурных автономий Улан-Удэ, а также преподаватели и студенты Бурятского госуниверситета поют гимн Бурятии на 15 языках.
История Бурятии
30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Еще раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного Советской властью в тактических целях). 30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в городе Верхнеудинске.
Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована в Улан-Удэ. В 1937 году из состава республики был выведен ряд районов, на их основе созданы два бурятских автономных округа, вошедших в состав соседних областей: Агинский в составе Читинской и Усть-Ордынский в составе Иркутской области. В 1958 году Бурят-Монгольская АССР получила новое название - Бурятская АССР.
8 октября 1990 года был провозглашен государственный суверенитет Бурятской Советской Социалистической Республики и объявлен отказ от статуса автономной республики. 27 марта 1991 года парламент Бурятии исключил из названия республики определения "Советская" и "Социалистическая", и она получила современное название. С 1994 года в Республике Бурятия действует нынешняя Конституция. В ней закреплено разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, определена система органов государственной власти.
День Республики Бурятия учрежден в 2017 году по указу главы Бурятии Алексея Цыденова.