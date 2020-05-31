Студентов привлекут к строительству молодежного центра "Машук" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Студенческие строительные отряды привлекут к возведению объектов на территории Ставропольского края, в том числе молодежного центра "Машук" в Пятигорске. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Николая Байзентинов.

"Студенческие строительные отряды будут привлекаться на крупных объектах в Ставропольском крае, в том числе на строительстве молодежного центра "Машук". Сейчас прорабатывается объем работ, сроки, будем приступать к формированию отрядов. Планируется, что работать будут в июле - августе", - сказал он.

Привлечение студентов к работам обсуждалось ранее в краевом Минстрое с руководством Центра молодежных проектов региона. В министерства после встречи сообщили, что подобного опыта сотрудничества на Ставрополье еще не было, но привлечение студентов может стать интересным направлением для министерства и хорошей практикой для молодежи.

"В основном наши студенческие строительные отряды работали либо за пределами края, либо на строительстве и ремонте в своих учебных заведениях <…> Пока [участие в стройках в других регионах] будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока решается вопрос, точной информации еще нет", - пояснил Байзентинов.

Круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех регионах РФ по проекту "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", который проводится в Пятигорске с 2010 года.