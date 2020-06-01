Северный флот и РГО проведут совместную арктическую экспедицию в 2020 году

ТАСС, 1 июня. Северный флот совместно с Русским географическим обществом (РГО) проведут третью совместную арктическую экспедицию в 2020 году. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью "Красной звезде", опубликованном в понедельник.

"В нынешнем году, когда отмечается 175-летие Русского географического общества, мы планируем укрепить традиции и провести новую комплексную экспедицию на архипелаги Арктики, посвятив ее сразу нескольким памятным датам: 75-летию Великой Победы, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию Владимира Русанова", - отметил Моисеев.

Он напомнил, что Северный флот и РГО уже провели две совместные экспедиции - на Новой земле в 2018 году и Земле Франца-Иосифа в 2019 году. По словам Моисеева, на этот раз география действия отрядов охватит практически всю Арктику. "Предусмотрен подводный поиск ряда исторических объектов, а также проведение историко-патриотических акций", - добавил командующий Северным флотом.

"Военнослужащие флота, действуя плечом к плечу с научными группами РГО на арктических островах, реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории и культуры, выполняют экологические, биологические и другие исследования. Все мероприятия моряки-североморцы проводят без привлечения дополнительных средств, совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке", - заключил Моисеев.