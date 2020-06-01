В Благовещенске завершили ремонт моста через Зею и сняли режим ЧС

ТАСС, 1 июня. Власти Благовещенска сняли локальный режим ЧС на мосту через реку Зея, где в понедельник было открыто автомобильное движение после ремонта, сообщается в понедельник на сайте мэрии.

Из-за повреждения единственного моста через реку Зею 26 апреля движение по нему грузового и пассажирского транспорта было приостановлено, 27 апреля был введен локальный режим ЧС. Этот мост соединяет город с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь проходит через город Свободный и дает крюк в 300 километров.

"Сегодня решением КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) с 20:00 (14:00 мск) снимается режим локального ЧС, а с 12:00 (06:00 мск) снимается ограничение по движению автомобилей с максимальной массой свыше 10 тонн. При этом остается ограничение на автомобили массой свыше 25 тонн. Остальной транспорт может двигаться по мосту в обоих направлениях", - передает пресс-служба администрации города слова первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева.

За период аварийно-восстановительных работ специалисты изготовили и заменили дефектные плиты, отремонтировали балку и заасфальтировали участки проезжей части. Ежедневный мониторинг технического состояния автодорожного моста через Зею будет продолжен.

Второй мост через Зею планируется построить примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году.