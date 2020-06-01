Субсидии и пиар: регионы поддержат этнотуризм коренных народов в условиях пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти регионов РФ в условиях пандемии стремятся поддержать сферу этнотуризма. Для этого выделяются субсидии и осуществляется поддержка в информационном продвижении, при этом сами коренные народы запускают онлайн-проекты и ждут снятия ограничений, сообщили опрошенные ТАСС представители турсферы и региональных властей.

Меры поддержки

К господдержке представителей народов, развивающих этнотуризм, в регионах подходят схоже. Одна из ключевых мер - выделение финансов. По данным властей Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре проживают более 32 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы. Примерно половина из них ведет традиционный образ жизни.

Как сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, для поддержки данной сферы регион планирует выделить субсидии, в том числе на строительство и реконструкцию объектов туристской индустрии, развитие и обновление материально-технической базы, для оказания содействия в проведении реновации инфраструктурных объектов туристской отрасли, формировании новых туристских продуктов. "Также запланировано предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках, конференциях, проведение обучающих мероприятий по ведению бизнеса в новых условиях, помощь в продвижении их услуг", - сказал он.

Помогать субсидиями на компенсацию части затрат планируют и на Ямале, где кочевой образ жизни ведут порядка 18 тыс. человек. Как сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики и туризма региона, представителей туротрасли могут привлечь к организации детского отдыха. "Из-за сложной эпидемиологической обстановки принято решение об отмене выездов детских групп на некоторые смены в летние лагеря в России и Болгарии. Прорабатывается возможность <…> организации дополнительных альтернативных форм отдыха с привлечением бизнес-сообщества региона: походы, экскурсии, досуговые площадки кратковременного пребывания школьников округа", - отметили в ведомстве.

Новые проекты

Как отмечают сами представители сферы этнотуризма, в период ограничений они стараются запускать новые проекты. Например, молодой предприниматель Тумэн Кырыарба организует экстремальные маршруты в Оймяконском районе на северо-востоке Якутии самую холодную точку России, температуры зимой тут подбираются к минус 60 градусам. "Пользуясь моментом, планирую осваивать новые маршруты, в том числе горные. Хочу приобрести катамаран для сплавов и опробовать новый маршрут", - сказал он.

По его словам, пандемия пока не сильно повлияла на его работу, но помешала некоторым планам. В частности, пришлось отложить новые туры для рыбаков и охотников. "Возможно, буду подавать на субсидии на приобретение снаряжения и постройку турбазы", - отметил Кырыарба.

Методист отдела экопросвещения национального парка "Бикин" Приморского края Галина Канчуга отметила, что режим самоизоляции для жителей села Красный Яр - места компактного проживания удэгейцев, нанайцев, орочей и других коренных малочисленных народов в Приморье - стал стимулом к развитию туристической и экопросветительской деятельности. За это время в селе закончили дистанционное оформление документов для регистрации общины коренных малочисленных народов "Стойбище Фулян".

"Появление общины поможет более сплоченно заниматься возрождением традиций, языка, развитием ремесел и организовать работу в туристическом и сувенирном бизнесе. Местные жители сотрудничают в этих направлениях с национальным парком "Бикин". В ближайшее время на сайте нацпарка появится электронная витрина, на которой сможем показывать и продавать свою сувенирную продукцию", - сообщила Канчуга, пояснив, что в "Ремесленном доме", который национальный парк "Бикин" обустроил на въезде в село, местные мастера изготавливают сувениры: женщины вышивают, а мужчины занимаются резьбой по кости.

В ожидании туристов

В ряде регионов России представители этнотуризма с нетерпением ждут завершения пандемии коронавируса и приезда туристов. Об этом, например, рассказали представители коренных народов, развивающих этнотуризм в Югре. По словам директора этнодеревни "Сорни Сэй" в Березовском районе ХМАО Ольги Филипповой, сейчас из-за пандемии они никого не принимают и находятся в простое. "Ждем, когда власти снимут ограничительные меры. <…> Что у нас было запланировано на июнь из туристов, считайте, ничего уже может не получится", - сказала она.

По ее словам, до пандемии из других городов к ним приезжали туристы для активного отдыха, рыбалки, этнотуризма, их знакомили с обрядами коренных народов, проводили экскурсии, рассказывали о кондинских манси, организовывали мастер-классы по традиционным ремеслам по работе с рыбьей кожей, бисером, изготовлению изделий из ткани. "Мы сейчас готовимся к открытию, все красим, благоустройство делаем. <...> Есть те, кто звонят, спрашивают о нашей работе на лето, думают приехать", - рассказала Филиппова.

Программы этнического туризма Камчатки после снятия ограничительных мер из-за пандемии планируется переориентировать на жителей полуострова, рассказала ТАСС председатель общественной организации "Дружба северян" Галина Кравченко. "Возможно, после снятия ограничительных мер мы будем переориентировать свои программы на жителей Камчатки. Интерес к ним есть: высокие охваты в соцсетях этнических постов и вопросы в комментариях это показывают. Рассказы о быте, культуре, традициях и обычаях первых жителей далекого полуострова захватывают туристов с первой минуты, поэтому, если в этом году большого наплыва гостей не будет, будем работать с камчатцами", - отметила Кравченко.

Как сообщила ТАСС президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял, в сфере этнотуризма они только начали делать первые шаги, нужно было понять, что интересует зарубежных туристов - до пандемии регион из числа иностранцев посещали в основном китайцы, корейцы, японцы. "Туристы идут в семью, где их угощают блюдами национальной кухни, рассказывают о национальной культуре. Во время пандемии осознали, что нужно больше мест, где люди могли бы проводить досуг, в том числе на расстоянии друг от друга, поэтому нужно создавать дополнительные места отдыха, наполнять их этнической тематикой, это даст дополнительные рабочие места для представителей коренных народов, мастеров, хранителей культуры, будет стимулировать молодежь больше знать свой язык и культуру", - сказала она.

По ее словам, создание и продвижение туристического продукта, в особенности национально-культурного, нужно делать по примеру Китая, где в национальных селах построены прекрасные комплексы с музеями, центрами, концертными площадками - там и культура сохраняется, и мероприятия проводятся, и деньги зарабатываются.