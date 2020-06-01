Всероссийский молодежный форум "Народы мира" пройдет во Владикавказе в сентябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Третий ежегодный Всероссийский молодежный культурно-образовательный форум "Народы мира" пройдет во Владикавказе с 17 по 21 сентября этого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы комитета республики по делам молодежи.

"С 17 по 21 сентября 2020 года в городе Владикавказ пройдет третий ежегодный Всероссийский молодежный культурно-образовательный Форум "Народы мира". Форум создан в целях консолидации российской молодежи, укрепления межнациональных и развития межкультурных связей между регионами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Участникам форума проведут экскурсии по наиболее значимым местам города Владикавказ и Северной Осетии. На мероприятии будут организованы дискуссионные площадки, круглые столы, творческие мастер-классы, музыкальные конкурсы и концерты.

В форуме могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, студенты, аспиранты, молодые ученые, журналисты, преподаватели профильных дисциплин в соответствии с тематикой мероприятия.

Основной задачей Форума является формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, а также воспитание межнациональной и межрелигиозной толерантности, предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи.