Режим повышенной готовности введут в Вологодской области из-за срыва посевной от непогоды

ВОЛОГДА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области введут режим повышенной готовности на всей территории региона из-за проливных дождей и срыва весенней посевной кампании. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Весенняя посевная кампания сорвана по причине переувлажнения почв, идут ливневые дожди, техника вязнет. Прошу подготовить проект постановления правительства Вологодской области о введении режима повышенной готовности во всех муниципальных образованиях. Поручаю продолжить мониторинг ситуации и все-таки настоятельно прошу и требую войти в графики посевной кампании, так как погода начинает нам благоприятствовать, и выполнить все показатели", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил заместитель губернатор Михаил Глазков, осенью 2019 года был введен режим ЧС - в результате ливневых дождей пострадали 88 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на 23 тыс. га. Затем хозяйства не смогли полноценно подготовиться к весенней кампании - вспахали 70 тыс. га при плане 90 тыс. га. После аномально теплой и снежной зимы, стремительного схода снега в марте аграрии приступили к посевной на две недели раньше срока, но работы пришлось остановить почти на месяц из-за переувлажнения почв: в первой декаде мая выпало 300-400% осадков от нормы, за вторую декаду мая - от 140% до 260%, в третью декаду - от 340% до 450% от нормы.

Как отметил замгубернатора, метеорологи обследовали поля и зафиксировали застой воды, неравномерность всходов, вымокание посевов. На 29 мая посев проведен на 73,7 тыс. га - это 52% от плана, овощей посеяно 38% от запланированного, картофеля посажено 49% от необходимого. "В 14 районах введен режим повышенной готовности из-за подтоплений и переувлажнения почв. Возникает риск невыполнения запланированных объемов сева. Прошу вас рассмотреть возможность введения режима повышенной готовности на всей территории области", - обратился Глазков к губернатору.

Как сообщал Глазков в апреле, вологодские аграрии планировали в этом году на 351 тыс. га посевной площади вырастить не менее 195 тыс. т зерна (увеличение на 1,5% в сравнении с показателем прошлого года), 69 тыс. т картофеля (плюс 0,5%), 16 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (плюс 9,5%), 3,91 тыс. т льноволокна (рост в три раза, но в 2019 году был неурожай из-за холодного и дождливого лета) и полностью обеспечить кормами сельскохозяйственных животных - 23 центнера на одну корову (плюс 2,2%). Сельскохозяйственные предприятия были включены в список системообразующих компаний региона, чью работу нельзя останавливать на период ограничений в связи с пандемией коронавируса. Около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России.