Первые комиксы по старинным народным легендам издали на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Первый сборник комиксов по старинным народным легендам Северного Кавказа выпустили в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Проект реализован на средства гранта Росмолодежи, сообщила ТАСС куратор проекта в округе Анна Лаленко.

"На Северном Кавказе на грант Росмолодежи реализован уникальный проект "Легенды Северного Кавказа". Команда молодых авторов и художников-иллюстраторов собрала в регионах СКФО старинные национальные легенды и воссоздала их в формате комиксов. Это первый подобный проект, он реализован ребятами, живущими в Москве и регионах СКФО, руководитель - Инна Кузнецова", - рассказала Лаленко.

Идея возникла в Кабардино-Балкарии, потом его расширили до межрегионального, в планах - выйти на федеральный уровень. "Уже созданы семь выпусков комиксов, включающие в себя легенды всех регионов СКФО. Журнал будет распространяться в печатном виде в общеобразовательных школах и детских поликлиниках, а на днях состоялся запуск электронной площадки, на которой можно познакомиться со всеми выпусками, - сайта www.легендыскфо.рф", - добавила она.

По замыслу авторов проекта, необычная для национального фольклора форма поможет привлечь внимание молодежи к народному творчеству, что будет способствовать формированию самосознания, воспитанию культуры межнационального общения, а также поможет сохранить обширное культурно-историческое наследие в современном формате. Увлекательный формат повествования и красочные рисунки привлекают внимание как детей, так и взрослых к истории своего региона и к старинному фольклору народностей Северного Кавказа.

"Проект "Легенды Северного Кавказа" - стал чем-то неизвестным, новым и крайне интересным. Когда я согласилась взяться за него, я понимала, что это окажется трудоемким и масштабным событием для меня. Легенды Северного Кавказа удивительны, они поражают своими историями, несут в себе скрытые ценности: каждая напоминает о важности верить, дружить, учиться, любить, быть честным, прививает умение быть сильным, преодолевать трудности ради своей цели, ценить время. Я надеюсь, что любого, кому интересна история, а также всех, кто любит путешествовать, всех, кому небезразличен регион, заинтересуют "Легенды Северного Кавказа", - отметила художник проекта Диана Миронова.