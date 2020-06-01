В День защиты детей в Пятигорске раздадут 2,5 тыс. порций мороженого

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Активистки городского Совета женщин раздадут детям в городе-курорте Пятигорске 2,5 тыс. порций мороженого в честь Дня защиты детей. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

"Мороженое - детям: такой подарок в международный День защиты детей сделали пятигорские предприниматели. 2,5 тыс. брикетов передали пятигорским ребятам <...>. Активистки городского Совета женщин развезут сладкие подарки по микрорайонам и поселкам Пятигорска. В числе адресатов: семьи, в которых воспитывается пять и более детей, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты", - сообщается на сайте муниципалитета

Режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 7 июня 2020 года, однако праздники для детей проходят на территории всего края - в дистанционном формате, либо с ограниченным числом участников. В Железноводске детей лично поздравляют сказочные герои и персонажи мультфильмов. "К детям ставропольского курорта выдвинулась "Кукольная колонна", чтобы поздравить мальчиков и девочек в условиях самоизоляции. К ребятам, которые приняли участие в онлайн-фотоконкурсе, приехали мультперсонажи", - говорится в сообщении администрации города.

В Кировском городском округе сотрудники дома культуры города Новопавловска запустили акцию по созданию рисунков на асфальте, участниками стали более 300 детей. Рисунки дети создавали возле своих домов, фотографии творческих работ направляли организаторам акции. Лучшие работы будут размещены на официальном портале администрации городского округа и в социальных сетях.

Ставропольский дворец культуры и спорта в течение всего дня проводит онлайн-марафон "Праздник детства". В аккаунтах в социальных сетях транслируются развлекательные программы для детей, мастер-классы, видеопоздравления от творческих коллективов, конкурсы.

Среди международных праздников День защиты детей - один из старейших. Его учредили в 1925 году в Женеве. Основная цель - защитить детей от физического и психического насилия, дискриминации по расовым признакам и агрессии.