В перинатальном центре Дагестана выходили за три года 76 малышей с низким весом

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Медики Республиканского перинатального центра в Дагестане за три года смогли выходили 76 малышей с экстремально низким весом, сообщили в понедельник в пресс-службе медучреждения журналистам.

"Центр принял первых пациенток ровно три года назад. Символично, что день рождения центра совпадает с Международным днем защиты детей. За это время в перинатальном центре родилось 12797 детей, из них недоношенными - 1277. Здесь умеют делать то, что раньше казалось невозможным. Удалось выходить и выписать 76 малышей с весом менее 1 кг", - уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, на базе центра функционирует акушерский дистанционный консультативный центр, который позволяет осуществлять динамический контроль за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов. Кроме того, благодаря нему удается оказывать консультативную помощь женщинам с угрожающими жизни заболеваниями, а также экстренную и неотложную медицинскую помощь матерям и новорожденным.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что за годы своего существования в центре была полностью сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи службы родовспоможения. "Грамотная работа высококвалифицированных специалистов и применение новейших технологий позволили значительно снизить младенческую смертность в регионе", - сообщили в центре.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщали, что младенческая смертность в Дагестане в первом полугодии 2019 года снизилась на 21%. Отмечалось, что для оказания медпомощи женщинам из группы высокого риска в регионе работает три перинатальных центра.

Республиканский перинатальный центр в Махачкале оказывает все виды квалифицированной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии. Он рассчитан на 150 коек и ежегодно может принимать до 8 тыс. пациентов. Итоговая стоимость центра составила 2,8 млрд рублей, почти половина из которых была направлена на закупку новейшего высокотехнологичного медоборудования. Порядка 65% оборудования - российского производства.