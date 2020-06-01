Самолет из ОАЭ с тестами и средствами защиты при коронавирусе прибыл в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 1 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ прислали Чечне средства индивидуальной защиты и 20 тыс. тестов для усиления борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Самолет с медпомощью прибыл в Грозный в понедельник.

"Благодаря братским отношениям главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с руководством ОАЭ мы получили груз для борьбы с коронавирусом, который включает в себя средства защиты, тесты и медикаменты. Аналогичный груз прибудет 3 июня в Дагестан", - сказал премьер Чечни Муслим Хучиев.

Договоренность об оказании помощи Чеченской Республике и Дагестану была достигнута в ходе телефонного разговора главы региона Рамзана Кадырова с наследным принцем эмирата Абу-Даби. По его словам, на прибывшем из ОАЭ самолете Чечня направит ответный груз в Эмираты. "На средства фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова в ответ в знак братства и дружбы со стороны Чеченской Республики будет отправлен гуманитарный груз весом в 30 т двумя рейсами из Грозного и Махачкалы. Помощь включает в себя свежее мясо, фрукты и другие продукты", - добавил Хучиев.

В Чечне отмечено 1 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 828 человек выздоровели, 13 умерли.