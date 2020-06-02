В Ингушетии для восстановления лесов высадили около 80 тыс. деревьев белой акации

МАГАС, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии высадили около 80 тыс. деревьев белой акации в лесничествах региона в целях лесовосстановления и лесоразведения, рассказал ТАСС и. о. министра экологии и природных ресурсов Магомед Евлоев.

"В рамках реализации госзадания, в целях искусственного лесовосстановления и лесоразведения, посажено 78 тыс. саженцев акации белой. Общая площадь посадки составила 30 га. Среди них наибольшие площади высажены в Сунженском участковом лесничестве - 52 тыс. лесной культуры на 20 га, и в Назрановском - 26 тыс. на 10 га", - сказал Евлоев.

По его словам, министерство смогло выполнить все работы с опережением сроков, в течение марта и апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Сотрудниками были соблюдены все нормы безопасности, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

"Белая акация является засухоустойчивым деревом, которое довольно быстро растет. Что немаловажно, этот вид является медоносным, что станет неоценимой поддержкой для пасечников, поможет также сократить ежегодную гибель пчел, улучшить экологическое состояние региона", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее в республике было высажено 25 тыс. деревьев в рамках акции "Сад памяти".