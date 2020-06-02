Две школы на тысячу мест построят в Каспийске до конца года

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Две школы на тысячу мест будут построены до конца 2020 года в Каспийске по национальному проекту "Жилье и городская среда", общий объем финансирования превышает 1 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ Дагестана.

"Каждая школа рассчитана на 500 ученических мест. Общий объем финансирования составляет чуть более 1 млрд 98 млн рублей, из них 1 млрд 43 млн рублей - средства федерального бюджета. Средняя общеобразовательная школа №12 возводится в микрорайоне №10. Средняя общеобразовательная школа №13 строится в микрорайоне №11. Строительные работы идут уже на обоих объектах", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что несмотря на определенные проблемы, возникающие при передвижении машин со строительными материалами из-за обилия контрольно-пропускных постов в республике (в Дагестане действует ряд ограничительных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом), работы идут с небольшим опережением графика, ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован в текущем году.

По данным минобрнауки региона, в Дагестане 1 460 школ, из них 616 школ работают в две смены, 22 школы - в три смены. В 2018-2019 годы в регионе были построены 34 школы на 12 тыс. ученических мест. Власти республики планируют до 2024 года построить еще 82 школы, чтобы ликвидировать трехсменный режим обучения и перевести учащихся из 42 аварийных зданий в обновленные школы. В текущем году в республике запланирована сдача в эксплуатацию 15 школ на 5,5 тыс. учащихся.