Посевная на Дальнем Востоке проходит на 30% быстрее, чем в 2019 году

ТАСС, 2 июня. Посевные работы этой весной в регионах Дальнего Востока прошли с опережением графика почти на 30%, сообщает во вторник пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока. К настоящему моменту посевные работы закончены более чем на 50%.

"Посевная кампания в регионах Дальневосточного федерального округа перешагнула "экватор" - по состоянию на 1 июня яровой сев проведен на площади 1,4 млн га или 57,4% к прогнозу. Темпы весенних полевых работ превышают прошлогодние, в 2019 году на аналогичную дату они были выполнены на 1,1 млн га", - говорится в сообщении министерства.

Общая площадь ярового сева в регионе прогнозируется на уровне около 2,4 млн га, что на 220 тыс. га больше, чем в прошлом году. Прирост позволит увеличить объемы производства продукции растениеводства, повысить самообеспеченность дальневосточных субъектов и нарастить экспорт продуктов. Отмечается, что сельхозорганизации ДФО полностью обеспечены внутренними трудовыми ресурсами для проведения сезонных работ.

Некоторые культуры уже засеяны полностью, посев других только начался. Так, аграрии в Забайкальском крае к началу июня окончательно завершили посев рапса на площади 21,7 тыс. га, что на 13,3% больше чем в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. В 2019 году на эту дату было посеяно 19,2 тыс. га.

Как отмечают в Минвостокразвития, развитию сельхозпроизводства и повышению уровня продбезопасности ДФО также будут способствовать новые меры поддержки, принятые правительством РФ. В частности, по инициативе Минсельхоза России в мае 2020 года была существенно расширена программа субсидирования железнодорожных перевозок, утвержденная постановлением правительства РФ. Теперь по льготным тарифам в регионы ДФО будут круглогодично доставляться зерно, минеральные удобрения, а также тепличные овощи и овощи "борщевого набора" из Сибири и Урала.