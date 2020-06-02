Пять пациентов с коронавирусом доставлены санавиацией из Дербента в другие больницы

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Пять пациентов в тяжелом состоянии с коронавирусом и пневмонией перевезены вертолетом санавиации из больницы Дербента в другие медучреждения республики. Об этом во вторник сообщается на странице Центральной городской больницы Дербента в Instagram.

"Сегодня вертолет санавиации Минздрава Дагестана прибыл в Дербент, чтобы забрать в республиканские клиники наиболее тяжелых пациентов. Из Центральной городской больницы Дербента бортом санавиации были отправлены пять наших пациентов с COVID-19 и атипичной пневмонией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пациентов трое с сопутствующей патологией. Еще двое реанимационных пациентов с критически низкой сатурацией (насыщаемость крови кислородом). Минздрав республики с первых дней начала пандемии занимается транспортировкой пациентов в тяжелом состоянии со всего Дагестана в медучреждения Махачкалы. Курирует эту работу руководитель проекта по развитию санитарной авиации Минздрава России Михаил Ламзин, который в настоящее время находится в Дагестане.

По данным оперативного штаба, на 2 июня в Дагестане 5 228 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умерли 271 человек. В республике проведено 77 713 исследования, более 6 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.