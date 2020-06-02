Санитарную обработку мечетей, парков и МФЦ провели в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Городские службы провели работы по санитарной обработке помещений всех мечетей и МФЦ Дербента, а также парков и скверов города, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации Дербента.

"В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции во всех мечетях Дербента силами службы "Горсервис" была проведена дезинфекция помещений", - рассказали в мэрии.

Кроме того, работники городской коммунальной службы обработали главную площадь Дербента, парк "Боевой славы", парк имени Сулеймана Стальского, Наримановский парк, парк им. Героя Советского Союза Абаса Исрафилова, сквер по проспекту Агасиева, а также парк имени Нажмутдина Самурского, Юбилейный парк и набережную города. Также сообщается, что в целях предотвращения распространения коронавируса была проведена дезинфекция МФЦ, расположенного на территории Дербента.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС провели в Дагестане дезинфекцию объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Для организованного проведения работ по дезинфекции территория республики поделена на девять зон с учетом показателей заболеваемости. Санобработка проводится в лечебных учреждениях, образовательных учреждениях, мечетях, административных зданиях, в зданиях соцобслуживания, а также на рынках, в парках и скверах, кафе и магазинах, площадях и других объектах. Кроме того, обработаны более 120 км дорог и тротуаров.

По данным оперативного штаба, на 2 июня в Дагестане 5 228 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умер 271 человек. В республике проведено 77 713 исследований, более 6 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.