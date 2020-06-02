Строительство госпиталя в Каспийске идет с опережением графика

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Возведение многофункционального инфекционного госпиталя в Каспийске идет с опережением графика, в работах задействованы более 300 человек, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Строительство многофункционального медицинского центра на территории Центральной городской больницы Каспийска ведется с опережением графика строительства объекта. Ранее на этом месте располагалось ветхое здание советской постройки. Силами военнослужащих площадка под новый медцентр была расчищена и подготовлена для дальнейшего этапа строительства. На сегодняшний день в возведении объекта задействовано 320 человек и 25 единицы техники", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, на сегодняшний день песчаная засыпка фундамента под устройство стяжки выполнена на 60%. "Смонтировано 50 т [металлоконструкций], устройство стяжки пола - 1500 кв. м, по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок - 40 кв. м", - пояснили в администрации.

Кроме того, уже выполнено бетонирование фундаментных плит трансформаторной подстанции и пункта дезинфекции транспорта. "Началась подготовка основания под благоустройство и устройство дорог, готовятся к монтажу сэндвич-панелей", - добавили в пресс-службе.

В Минобороны России сообщали о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.