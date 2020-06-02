На домах в Самарской области появятся два мурала в честь работы врачей в условиях пандемии

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Муралы (монументальные настенные изображения), посвященные работе врачей в условиях пандемии коронавирусной инфекции, появятся на фасадах домов в Самаре и Тольятти. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном во вторник.

"В Самаре на фасаде дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 200, начали рисовать мурал в благодарность врачам, которые сейчас борются с эпидемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На рисунке будет изображен врач, который держит в руках сердце, заключенное в границы Самарской области (считается, что своими очертаниями на карте регион напоминает сердце). Там также напишут "Спасибо, мы ценим". Рисунок появится и в Тольятти на доме по адресу: улица Свердлова, 16.

В Самарской области по данным на 2 июня зарегистрировано 2724 случая заражения коронавирусом. Выписаны 1072 человека, 22 человека умерли.