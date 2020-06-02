Ремонт последнего участка дороги на Кижи начнется в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. /ТАСС/. Ремонт автодороги от карельского города Медвежьегорска до села Великая Губа, откуда начинается строящаяся трасса к музею-заповеднику "Кижи", начнется в 2021 году, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Строительство трассы Великая Губа - Оятевщина, которая обеспечит сухопутный и круглогодичный доступ к острову Кижи и музею-заповеднику, возобновили после перерыва в 2018 году. Первые 6,5 км дороги были проложены в рамках ФЦП развития Карелии до 2020 года, на строительство 31-километровой трассы регион получил более 1 млрд рублей из федерального бюджета.

"Нам необходимо привести в порядок и дорогу от Медвежьегорска до Великой Губы. Но это уже следующий этап, запланированный на период 2021-2022 годов. Реализация этих планов позволит нам сделать посещение всемирно известного музея-заповедника практически круглогодичным", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе Карелии, ремонт дороги от Медвежьегорска до Великой Губы станет финальным участком, который требуется привести в порядок для обеспечения безопасной и комфортной поездки до памятника деревянного зодчества - музея под открытым небом "Кижи": въезд в Медвежьегорск осуществляется с федеральной трассы "Кола". Ремонтные работы будут проходить в два этапа в течение 2021 и 2022 годов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". Их стоимость оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

Дорогу от Великой Губы до деревни Оятевщина планируется достроить в 2021 году. В настоящее время добраться до острова можно по Онежскому озеру в период навигации.

Заповедник "Кижи" - историко-культурный и природный комплекс. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.